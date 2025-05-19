Galatasaray Şampiyonluğunu Antalya\'da Kutladı

SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın zaferi, Antalya'da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, meşaleler eşliğinde kent merkezine yürüyüş yaptı. Kutlamalara çocuklarıyla katılan aileler, renkli görüntüler oluşturdu. Araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar ise kornalarıyla sevince eşlik etti. Kutlamalara bazı Fenerbahçeli taraftarlar da katıldı.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Sarı kırmızılılar, ligin bitimine iki hafta kala elde ettikleri zaferle Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da coşkulu kutlamalara neden oldu. Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başlayan taraftarlar, meşaleler ve marşlar eşliğinde kent merkezine yürüyüş düzenledi. Coşkuya çocuklu ailelerin yanı sıra farklı takımları tutan futbolseverler de ortak oldu. Antalya sokakları, sarı kırmızı renklere bürünürken, kentte bayram havası yaşandı.

MEYDANDA BAYRAM HAVASI

Şampiyonluk kutlamalarının adresi yine Cumhuriyet Meydanı oldu. Ellerinde Galatasaray bayrakları ve meşalelerle meydanı dolduran yüzlerce taraftar, tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTAR DA YÜRÜYÜŞTEYDİ

Kutlamalara Galatasaraylılar dışında bazı Fenerbahçeli taraftarlar da katıldı. Sarı-lacivertli Kaan Utar, "Bugün Galatasaray şampiyon olmuş bulunmakta. Kutlamalara bir Fenerbahçeli olarak ben de katıldım. Galatasaraylı arkadaşları tebrik ediyorum. Sezon boyunca güzel maçlar çıkardılar, hak ettiler. Ben de bir Fenerbahçeli olarak yürüyüşe katıldım" dedi.

'DOĞRU YOL GALATASARAY'

Utar'ın sözlerini duyan Galatasaraylı Abdülkadir Kaya ise esprili bir dille "Doğru yolu buldun. Bence gel artık sen de Galatasaraylı ol. Doğru yol Galatasaray. Bak çok üzülüyorsun, seni sabahtan beri burada görüyorum" diye konuştu.

Kaan Utar, Galatasaray taraftarlarının kendisini sevgiyle karşıladığını belirterek, "Galatasaraylı arkadaşlarımız beni çok sevdiler. Bana sürekli üçlü çektiriyorlar. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.