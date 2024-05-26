Galatasaray Şampiyonluğunu Kutlamak İçin Bartın\'a Akın Etti

Spor

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Bartın'da taraftarlar meydana akın etti. Bartın'da binlerce taraftar doyasıya şampiyonluğu kutladı.

Süper Ligi'nde son maçında Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray'ın, sahadan 3-1 galip ayrılmasının ardından binlerce taraftarlar sokağa akın etti. Yukarışarşı, Hükümet Caddesi, Asma, Şadırvam, Kemerköprü Meydanı gibi noktalarda buluşan binlerce taraftarlar sloganlar atıp şampiyonluğu kutladı. Yakılan meşalelerle adeta Bartın sokakları sarı-kırmızıya büründü. Çıkan duman ve kıvılcımlar nedeniyle bazı taraftarlar zor anlar yaşadı. Kimi taraftarlar ise kutlamalara araçları ile katıldı. Araçları ile konvoy yapan taraftarlar, klakson çalarak, coşkuya ortak oldu.

Taraftarlar, farklı yollardan asıl kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Şampiyonluk kutlaması öncesi güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri ise maç sonrası dağılan Fenerbahçe taraftarlarının Galatasaraylılar ile karşılaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri Galatasaray taraftarlarının buluşma noktaları ve yürüyüş güzergahlarında da geniş güvenlik önlemi aldı. - BARTIN