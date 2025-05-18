Galatasaray Şampiyonluğunu Tekirdağ\'da Kutladı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın zaferi, Tekirdağ'da büyük bir coşku ve renkli görüntülerle kutlandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplanan Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyon olmasının ardından Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere birçok noktada konvoylar oluşturarak kutlamalara başladı. Sarı-kırmızılı renklere bürünen araçlar kornalar eşliğinde caddelerde tur atarken, bazı taraftarlar ise ellerindeki meşaleler ve bayraklarla meydanlarda marşlar söyledi.

Kutlamalarda meşaleler yakıldı, havai fişekler atıldı. Kalabalık taraftar grubu Galatasaray marşları eşliğinde sevinç gösterileri yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, şampiyonluk şarkılarıyla gece geç saatlere kadar eğlendi.

Polis ekipleri kutlamaların olaysız geçmesi için meydan ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Kutlamalar sırasında bazı çocuk taraftarların da sevinçlerine ortak olması dikkat çekti. - TEKİRDAĞ