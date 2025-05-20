Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları ile ilgili taraftarlarına seslenerek bir açıklamada bulundu. Sarı-Kırmızılı kulüp, şampiyonluk kutlamalarının 25 Mayıs tarihinde Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.

MİLYONLARCA TARAFTARIYLA BULUŞACAK

Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü oynanacak Göztepe maçı dönüşünün ertesi gününde erken saatlerde Taksim'de toplanacak.Daha sonrasında tüm kafile, Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle konvoy halinde Yenikapı'da gerçekleşecek kutlamalarda milyonlarca taraftarıyla buluşacak.

GÖRSEL ŞÖLEN VE ÖZEL MARŞ

Katılımın ücretsiz olacağı bu organizasyonda lazer-ışık ve drone şovlarıyla görsel şölen yaşanacak. Hadise, Sıla, Kenan Doğulu, Emir Can İğrek, Altan ve birçok sanatçı ile DJ'in yer alacağı kutlamalarda Emircan İğrek 5. yıldıza özel hazırladığı marşı da taraftarlarına seslendirecek.