Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), sarı-kırmızılı futbol takımının Trendyol Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar için kutlama töreni düzenledi.

Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen törene, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk ile oyuncular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı ve Ahmed Kutucu, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve dernek üyeleri katıldı.

Başkan Özbek, yaptığı açıklamada, zor bir sezonu 2 kupa kazanarak başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Algılarla, masa başındaki hazırlıklarla ve gayretlerle lig bambaşka bir hale geldi. Kardeşlik ve sevgi iklimi içinde bulunduğu zaman Galatasaray'ın bileğini kimse bükemez. 25. şampiyonluğumuza kavuştuk ve 5. yıldızı göğsümüze taktık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bu, bize yetmez. Bizim yabancı takımları yenmek gibi bambaşka bir vizyonumuz var. Bu çerçevede bundan sonra Avrupa'da başarılı olmak üzere hedeflerimizi koymamız lazım. Bu sene böyle bir beklenti var. Bu beklentiye cevap vermek üzere çalışıyoruz. Avrupa'da başarıyı yakalamak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Finansal projelerinin meyvelerini çok yakında toplamaya başlayacaklarını vurgulayan Dursun Özbek, "Tesisleşmemizin de tamamlanması lazım. Kemerburgaz'daki tesisimizin A takım yerleşkesi bitti. Akademi binası ve sahaları yapılacak. Çok yakında inşaata başlayacağız. Bu konuda desteklerinizi rica ediyorum. GSYİAD ile çok güzel çalışmalar yaptık. Bize çok büyük destekler verdiniz. Tesisleşmeyi tamamlamamız lazım. Şampiyonluklara zaten alıştık. Her sene şampiyon oluyoruz. Stadımızın yanında yapacağımız basketbol, voleybol ve yüzme tesislerimiz için harekete geçeceğiz ve en kısa sürede de bunu bitireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Murat Sancaktar: "Oyunlar, kumpaslar ve algılar Galatasaray'ın ışığını söndüremedi"

GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği başarıların onlarca yıldır süren inanç ve mücadelenin sonucu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük kulübü olduklarını savunan Sancaktar, "Ulaştığımız bu büyük zafer, onlarca yıl süren inanç ve mücadelenin sonucudur. Bu geçmişten günümüze tüm başkanların, teknik direktörlerin, oyuncuların ve her zaman dimdik duran büyük Galatasaray taraftarının ortak eseridir. Burada tek yürek haline bu başarıyı kutlayabiliyorsak ve 'Mayıslar bizimdir' diyebiliyorsak bu Galatasaraylılığımızın sayesindedir." diye konuştu.

Galatasaray'ın bu sezon hiç olmadığı kadar saldırılara ve haksızlıklara maruz kaldığının ileri süren Murat Sancaktar, şunları kaydetti:

"Ancak biz Galatasaray'ız. Hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım tek yumruk olarak her zorluğun üstesinden geldik. Bizlere karşı oynanan oyunlar, kurulan kumpaslar ve oluşturulmaya çalışılan algılar asla Galatasaray'ın ışığını söndüremedi ve hiçbir zaman da söndüremeyecek. Hiçbir kişi ya da kurumun bizlerin karşısında duramayacağını göstermiş olduk. Unutmayalım ki iyiler sonunda mutlaka kazanır. Bizde hedefler hiç bitmez. Yeni sezonda yeni başarılara koşacağız. Hiç durmayacağız. Biz Türkiye'nin en büyük kulübü ve takımıyız. Rakiplerimizin şampiyon olamamaktan yorulduğu, bizim ise şampiyonluklara doyamadığımız bir dönem yaşıyoruz."

Kutlama töreninde havai fişek ve drone gösterileri de yapıldı.