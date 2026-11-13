Galatasaray, Samsunspor mesaisini Kemerburgaz\'da antrenmanla sürdürdü

Galatasaray, Samsunspor mesaisini Kemerburgaz'da antrenmanla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı 12. hafta maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Okan Buruk yönetimindeki idmanda kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dört takımlı turnuva gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı ve sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?