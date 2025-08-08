Galatasaray, Sezona Galibiyetle Başladı

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

Gaziantep Stadı'nda yapılan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 12. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 16. dakikada Eren Elmalı'nın ayağından gelen golle farkı 2'ye çıkardı. Pozisyonlar üreten Galatasaray, 45+12. dakikada Barış Alper'in yine penaltıdan bulduğu golle devre arasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıda da etkili bir performans sergileyen Galatasaray, skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sezonun açılış golü Barış Alper Yılmaz'dan

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2025-2026 sezonunda gol perdesini açan isim oldu.

Sezonun açılış maçında kazanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper, 12. dakikada ağları sarstı. Milli yıldız, sezonun açılış golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz, müsabakanın 45+12. dakikasında bir kez daha penaltı noktasına geldi ve kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. Milli yıldız, attığı 2 golün yanı sıra bir de asist yaparak müsabakaya damga vurdu.

Eren'den Galatasaray formasıyla ilk gol

Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon ara transferde kadroya katılan Eren, Gaziantep FK müsabakasıyla 17. resmi maçına çıktı. Karşılaşmanın 16. dakikasında fileleri havalandıran Eren, Galatasaray formasıyla ilk gol katkısını verdi.

Ligde galibiyet serisi 9 maça çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 9 maçı kazandı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş deplasmanında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 mücadeleyi kazandı.

Bu sezona da galibiyetle giren Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Sezona iyi başlama geleneğini sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk hafta maçlarındaki iyi performansını devam ettirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 67 sezondaki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı. "Cimbom" 68. açılış maçını da kazanarak galibiyet sayısını 47'ye çıkardı.

Galatasaray, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 29. ilk hafta maçında 16. kez kazandı. Bu süreçte 7 mağlubiyet yaşanan sarı-kırmızılılar, 6'sında ise berabere kaldı.

Gaziantep FK karşısında yine kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk haftasında ikinci kez karşılaştığı Gaziantep FK'yi yine mağlup etti.

Gaziantep FK ile sezon açılış maçında daha önce 1 kez karşılaşan Galatasaray, 2020-2021 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı da 3-1 kazanmıştı.

Sezonun ilk VAR incelemesinde karar penaltı

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı verildi.

Müsabakanın 8. dakikasında Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı kornerin ardından ceza sahasında yaşanan karambolde Galatasaray bir kez daha korner kazandı. Bu sırada ceza sahası içinde Kevin Rodrigues'in Roland Sallai'yi çektiğini tespit eden VAR'daki Sarper Barış Saka, hakem Ali Şansalan'ı monitöre davet etti.

Pozisyonu yeniden izleyen Şansalan, müsabakanın 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

Sezonun ilk kırmızı kartı kaleci Burak'a

Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, yeni sezonun kırmızı kart gören ilk oyuncusu oldu.

Maçın 63. dakikasında gelişen Galatasaray atağında kalesini terk eden kaleci Burak, ceza yayı içinde Barış Alper Yılmaz'dan önce müdahale ederek topu kaptı. Pozisyonda hakem Ali Şansalan devam kararı verdi.

VAR'daki Sarper Barış Saka, Burak Bozan'ın ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Şansalan'ı monitöre çağırdı. Ali Şansalan, incelemenin ardından Burak'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

Sezonun ilk sarı kartı Rodrigues'e çıktı

Süper Lig'de sezonun ilk sarı kartını Gaziantep FK'den Kevin Rodrigues gördü.

Müsabakanın başında penaltıya neden olan Rodrigues, hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sane, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçta

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı.

Gaziantep FK müsabakasına ilk 11'de başlayan Sane, ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti.

Zaniolo, 745 gün sonra Galatasaray formasını terletti

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, 745 gün sonra Galatasaray formasıyla resmi maça çıktı.

Sarı-kırmızılı formayla son resmi müsabakasına 25 Temmuz 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris karşısında çıkan Zaniolo, 2023-2024 sezonunu Aston Villa, 2024-2025 sezonunu ise Atalanta ve Fiorentina'da geçirdi.

Gaziantep FK mücadelesinin 73. dakikasında oyuna dahil olan Zaniolo, 2 yıl 14 gün sonra sarı-kırmızılı formayı bir resmi maçta giymiş oldu.