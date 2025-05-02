Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan futbolcular, 3 grup halinde 8'e 2 pas ve taktik çalıştı.
Lider Galatasaray'ın Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
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