Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdiği kaydedildi.

İsmail Jakobs'un tedavisinin ardından rehabilitasyon kondisyoner ekibi gözetiminde saha çalışmalarına başladığı ifade edildi. Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine devam edildiği, Kaan Ayhan'ın ise tedavisinin ardından salonda çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla 8 Aralık Pazar günü Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.