Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında cumartesi günü sahasında Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.