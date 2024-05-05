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Galatasaray, Sivasspor maçıyla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 96 yaptı ve maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı.

Aslan bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23'e yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen Cimbom daha sonraki müsabakalarda 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 16 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL