Galatasaray, Sivasspor maçıyla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23'e çıkardı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Sivasspor maçıyla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23'e çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 96'ya yükseltti ve Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray, bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı.

05.05.2024 21:03
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Galatasaray, Sivasspor maçıyla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 96 yaptı ve maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı.

Aslan bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23'e yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen Cimbom daha sonraki müsabakalarda 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 16 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sivasspor maçıyla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23'e çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Sivasspor maçıyla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23'e çıkardı - Son Dakika
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