Galatasaray Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Son 16'ya Yükseldi

Galatasaray Son 16\'ya Yükseldi
26.02.2026 02:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Juventus'a mağlup olsa da önceden kazandığı avantajla son 16'ya adını yazdırdı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 5-2'lik skorla kazandığından dolayı adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 90 dakikasını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ayrıldı. İlk maçı İstanbul'da 5-2 kazanan Aslan, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında 8. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçla İtalyan ekibine 2. kez yenildi. Diğer müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan; 16 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

2013-2014 sezonundan sonra ilk kez son 16'da

Galatasaray, Juventus karşısında istediği sonucu aldı ve yoluna son 16 turunda devam etti. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda mücadele etti. Cimbom bu sonuçla 12 yıl sonra son 16 turunda yer alacak.

Devler Ligi'nde 7. kez son 16 turunda

Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 18. kez yer alan sarı-kırmızılılar, 7. defa adını son 16 turuna yazdırdı. Cimbom daha önce 1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Devler Ligi'nde son 16 turunda yer aldı.

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 7. golünü attı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Juventus karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 105+1. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu.

27 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 7. golünü kaydetti. Bu sezon Süper Lig'de de 9 gol atan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 16'ya çıkardı. Osimhen ayrıca maçın oyuncusu ödülünü kazandı.

Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü kaydetti

Sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 119. dakikasında attığı golle maçın skorunu tayin etti. Orta sahadan Wilfried Singo'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Barış Alper, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2'ye getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti. Ligde 6, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er golü bulunan sarı-kırmızılı futbolcu, toplamdaki gol sayısı 9 yaptı.

Rakip Liverpool veya Tottenham olacak

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi cuma günü yapılacak. Galatasaray, bu turda Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek. Sarı-kırmızılılar, Liverpool ile bu sezon lig aşamasında karşılaşırken, Tottenham ile de geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:21
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı
Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 02:45:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Galatasaray Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.