Galatasaray, son 7 maçında 6 galibiyet aldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, son 7 maçında 6 galibiyet aldı

Galatasaray, son 7 maçında 6 galibiyet aldı

Galatasaray, son dönemde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı takım, pazar günü evinde Fenerbahçe ile mücadele edecek.

16.05.2024 10:55
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Galatasaray; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı son 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, pazar günü evinde Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların son dönemde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçlardaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Aslan, son olarak 30 Nisan 2023 tarihinde Dolmabahçe'de karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 kaybettikten sonra bu takımlarla rakip olduğu 6'sı Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 7 müsabakada 1'i hükmen 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile 3, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de 2'şer kez oynadı.

Cimbom, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere 2 galibiyet, 1 berberlik alırken, siyah-beyazlılar ve bordo-mavilileri de 2'şer kez mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, son 7 maçında 6 galibiyet aldı - Son Dakika

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