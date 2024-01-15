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Galatasaray, son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı - Son Dakika
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Galatasaray, son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını artırdı. Haftaya Trabzonspor deplasmanında mücadele edecekler.

Galatasaray, son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı
15.01.2024 - 22:15,
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligdeki yenilmezliğini sürdü. Aslan ligde Hatayspor'a kaybettikten sonra oynadığı Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray ligde haftaya deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Galatasaray, son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı - Son Dakika
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