Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü

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Galatasaray yönetimi taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Lucas Torreira ve Dries Mertens'i kadrosuna katan Cimbom, bir süper yıldızla daha görüşme gerçekleştirdi.

YENİ HEDEF ALEXIS SANCHEZ

Galatasaray, Inter ile yol ayrılığına giren Şilili yıldız futbolcu Alexis Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi. Yakup Çınar'ın haberine göre ilk görüşmeden olumlu dönüş alan Galatasaray yönetimi Alexis Sanchez'e, "Torreira ve Mertens'in karşılanmasını Türk televizyonlarından izle" dedi.

TORREIRA VE MERTENS AYNI UÇAKLA GELİYOR

1+1 yıllık anlaşma sağlanan Dries Mertens ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanan Lucas Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor. Oyuncular, sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atması bekleniyor.