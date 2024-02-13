Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem yönetecek - Son Dakika
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Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem yönetecek

Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

13.02.2024 12:39
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray- Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Kaynak: AA

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