Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi - Son Dakika
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Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi

20.06.2022 20:34
Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi

Sarı-kırmızılılarda Pasquale Sensibile ile yolların ayrılması sonrası futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.

Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesiyle Galatasaray'da yeni yapılanma başladı. Sarı-kırmızılılarda sportif direktör Pasquale Sensibile'nin görevine son verildi. İtalyan futbol adamının yerine Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.

CENK ERGÜN, GALATASARAY'A GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 2006 yılında Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak göreve başlayan Ergün, 2008 - 2015 yılları arasında üstlendiği A Takım İdari Menajerliği sonrası 2018 yılına kadar Galatasaray Sportif A.Ş. Futbol Direktörü olarak kulübe hizmet verdi.

Son Dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi

"ÇOK MUTLUYUM"

Resmi açıklamanın gelmesinin ardından duygularını aktaran Cenk Ergün, "Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Galatasaraylıyım, bu kulübe hizmet edebilme şansını daha önce yaşadım. Geri dönmek bana güzel duygular yaşatıyor. Tarif edemeyeceğim kadar heyecanlıyım. Geçen zaman sanki dün gibi. Kulüpten ayrıldığımdan bu yana zaman çok hızlı geçmiş gibi. Ama burada önemli olan Galatasaray, geri kalan her şey bizim için teferruat. Tekrar kulübüme hizmet verme şansını yakaladığım için çok mutluyum." dedi.

Son Dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi

"FLORYA'NIN YÖNETİME KARŞI SEVK VE İDARESİNİ SAĞLAMAKLA GÖREVLİYİM"

Kulüpteki görevinin anlatan Ergün, "Kulüpten ayrılmadan önce de aynı pozisyondaydım. Yine tekrar futbol operasyonları, yönetimin ve Sportif A.Ş.'nin öngördüğü şekilde uygulamak üzere göreve geldim. Florya'nın A'dan Z'ye yönetime karşı sevk ve idaresini sağlamakla görevliyim." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN BİRÇOK İSMİN ADI GEÇİYOR"

Cenk Ergün teknik direktör konusunda da açıklamalarda bulunurken, "Galatasaray'da devam eden bir teknik direktör sözleşmesi var. Ben şu andan itibaren bu sürece dahil olacağım. Birçok ismin adı geçiyor, yönetimin de temasları oldu. Ama hali hazırda bir teknik direktör olduğu için diğer isimlerden bahsetmek çok doğru olmayacaktır." şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi - Son Dakika
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