Galatasaray, sezonu Antalya'da açacak - Son Dakika
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Galatasaray, sezonu Antalya'da açacak

06.08.2022 09:16
Galatasaray, sezonu Antalya'da açacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Yeni transferler Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Gözler Seferovic'te

Yeni transfer Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor maçındaki en önemli gol ayağı olacak.

Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını verdi.

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Galatasaray, orta ve şut çalıştı Galatasaray, orta ve şut çalıştı
Kaynak: AA

Galatasaray, Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, sezonu Antalya'da açacak - Son Dakika

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