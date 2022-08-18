Galatasaray, Süper Lig'de Ümraniyespor'a konuk olacak - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Lig'de Ümraniyespor'a konuk olacak

18.08.2022 09:22
Galatasaray, Süper Lig'de Ümraniyespor'a konuk olacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.

Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Tek eksik Dubois

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Leo Dubois, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan Omar Elabdellaoui ile Emin Bayram takımla çalışmalara başlarken, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda her iki oyuncu kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkabilecek.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi
Kaynak: AA

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'de Ümraniyespor'a konuk olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Süper Lig'de Ümraniyespor'a konuk olacak - Son Dakika
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