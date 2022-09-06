Galatasaray, Kasımpasa maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Kasımpasa maçının hazırlıklarına başladı

06.09.2022 16:03
Galatasaray, Kasımpasa maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı. Koşu çalışmalarıyla süren çalışmalar, dar alanda oyunla sona erdi.Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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Kaynak: DHA

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kasımpasa maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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