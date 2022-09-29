Galatasaray, Arda Turan'a jübile düşünüyor - Son Dakika
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Galatasaray, Arda Turan'a jübile düşünüyor

29.09.2022 23:47
Galatasaray, Arda Turan'a jübile düşünüyor

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolu bırakan eski futbolcuları Arda Turan'a jübile yapmayı düşündüklerini söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolu bırakan eski futbolcuları Arda Turan'a jübile yapmayı düşündüklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına konuşan Timur, bir taraftarın Arda Turan'la ilgili sorusuna, " Türkiye'nin gurur duyması gereken Galatasaraylı bir futbolcu. Bizim akademimizden yetişti. Tabii ki jübile düşünüyoruz. Barcelona, Atletico Madrid gibi takımlarda oynamış, Avrupa'da şampiyonluklar yaşamış. Galatasaray'a emek vermiş ve jübile yapmamış oyuncularımız var. Onlara da bir şeyler yapmamız gerekir diye düşünüyorum." cevabını verdi.

Erden Timur, gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili planları da şimdiden düşündüklerini aktararak, "Bizim bu sene garanti oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu garanti oyuncularla kısa süreli sözleşme imzalamamız lazımdı. 4 oyuncumuzun sözleşmesi 1 yıllık. Maaş olarak da aslında yüksek maaşlar almıyorlar. Maaşlar düştü, bonuslar kısmı çok ufak rakamlar. Gelecek yılı planlamak için bu sözleşmeleri yaptık. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Zamanımız var. Farklı stratejilerimiz var. Yurtdışındaki çalışmalarımızı da 7 ayrı bölgeye ayıracağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Erden Timur, Galatasaray, Sportif AŞ, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Arda Turan'a jübile düşünüyor - Son Dakika

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