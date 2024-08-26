Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu: \'Yarın tarihi bir Avrupa yolculuğunun başlangıcını hep birlikte yaşayacağız\'

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Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu , "Galatasaray için ait olduğu yere ulaşmak için son 24 saatteyiz. Bunu defalarca başardık. Deplasmanda müthiş bir atmosfer oluşturduk. Yarın da böyle bir atmosfer oluşacağına, tüm Galatasaraylıların sahayı rakibe dar edeceklerine ve yine tarihi bir Avrupa yolculuğunun başlangıcını yarın hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılarda Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün konuşulacak tek şeyin takıma destek niteliğinde olması gerektiğini ifade eden Hatipoğlu, "Galatasaray için ait olduğu yere ulaşmak için son 24 saatteyiz. Ben bugün itibariyle tüm Galatasaray camiasından sadece maçı konuşmalarını, maça konsantre olmalarını ve kenetlenerek başka Galatasaray yok diyerek bu atmosferi bugünden itibaren oluşturmalarını istiyorum. Bugün konuşulacak tek şey yarın sahada tamımıza nasıl yardım edebiliriz. Tüm Galatasaraylılar olarak bundan sonraki 24 saatte yapacağımız tek şey takımımızın mücadelesine katkı verecek çabanın içerisine girmek. Bunu defalarca başardık. Deplasmanda müthiş bir atmosfer oluşturduk. Yarın da böyle bir atmosfer oluşacağına, tüm Galatasaraylıların sahayı rakibe dar edeceklerine ve yine tarihi bir Avrupa yolculuğunun, yeni formattaki yolculuğunun başlangıcını yarın hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Takımımız için hep birlikte tüm konuşulanları bir kenara bırakıp tüm ekibe destek olarak bu mücadelede kendi üzerimize düşeni yerine getirelim" şeklinde konuştu.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN SADECE YOUNG BOYS MAÇINA KONSANTRE OLMAK'

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerine inandığını ifade eden İbrahim Hatipoğlu, "Biz son 2 yılın şampiyonu bir takımız. İstemediğimiz sonucun alındığı bir Süper Kupa maçıyla lige başladık. Son derece üzgünüz. Ondan sonra, uzun zamanın ardından lige 2 galibiyetle başladık. Geçen hafta İsviçre'de önemli bir maç çıkardık. İlk yarı pek istediğimiz futbolu oynamadık ama iyi tarafları vardı. Çok pozisyona girdik. Unutulmaması gerekiyor hiç alışık olmadığımız sentetik bir şimdi maçı oynadık. Buna rağmen 2-0 gibi bir sonuçtan geriye döndük. Şansız bir penaltıyla maçı kaybettik. Bizim için önemli olan sadece Young Boys maçına konsantre olmak. Unutmayalım İsviçre Avrupa'nın önemli bir futbol ülkesidir. Son 7 yılda 6 kere şampiyon olmuş takımla oynuyoruz. Özellikle bu birlik ve beraberliğe hep birlikte katılmaya ihtiyacımız var. Sadece gündemimizi sosyal medyada maça hazır hale getirip, seyircimizle birlikte bu maçı kazanıp, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimize inanıyorum. Hep destek alıyorduk zaten bugün sadece konsantrasyon arttırmamız gerektiğini söylüyorum" yorumlarında bulundu.

'BURALARA ALIŞIĞIZ, İLKLERİN TAKIMIYIZ'

Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle bir pozisyon yaşanmamış olsaydı orada 2-0'dan geri dönüp o maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Biz Ali Sami Yen'de oynadığımız Avrupa maçlarında gereken skoru almış bir takımız. Buralara alışığız, ilklerin takımıyız. Şampiyonlar Ligi'nde gruplar yeni bir formatta oynanacak. Yine böyle bir formatta ilki başarıp, gruplarda yer alıp hatta gruplardan çıkarak yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz."

'BİZİM GÜNDEMİMİZDE TRANSFER YOK'

Sezon başında belirledikleri noktalara transferleri gerçekleştirdiklerini ve transfer gündemini kapadıklarını dile getiren Hatipoğlu, "Transfer gündemi bir önceki Young Boys maçının ardından sonra sona erdi. Biz içeride hiç transfer konuşmadık. Bizlerin hiçbirinde transferle ilgili bir açıklamada görmediniz. Bugün aynı noktadayız. Bizim gündemimizde transfer yok. Sezon başında belirlediğimiz noktalara transferleri gerçekleştirdik. Bundan sonra konu transfer değil, bu maçtan sonra yeni planlarla hareket edeceğiz. O dönem değerlendirilebilir. Bugün için bizim ve oyuncularımızın gündeminde hiçbir transfer yok. Ne gelenler için ne gidenler için" dedi.

'MAÇI KİMİN YÖNETECEĞİ HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL'

Young Boys maçına bütün ekip olarak hazır olduklarına vurgu yapan İbrahim Hatipoğlu, "Hakemle ilgili küçük bir şey söylemek istiyorum. Aynı hakem Almanya'da bir maçın hakemiydi. Çok benzer bir pozisyon oldu. Abdülkerim'in dizinden sekip eline gelen pozisyona penaltı verirken, Almanya'da sırtından eline gelen pozisyonda devam kararı verdi. Bunlar böyle küçük ayrıntılarda gizli hatalar diyelim. Hakemle ilgilenmiyoruz. Maçı kimin yöneteceği hiç önemli değil. Biz o atmosferde dürüst bir hakemle bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Oyuncularla biz her gün bir aradayız. Aslında burada çok güzel bir hava var. Gerçekten oyuncular birbirleriyle son derece mutlu ve hırslı bir şekilde maça hazırlanıyorlar. Onların uzun zamandır gündemi transfer değil. Hepsi takıma nasıl yardımcı olacaklar, birlikte daha iyi şeyler nasıl becerecekler onun çabası içerisindeler. Dolasıyla takım hazır, hocamız hazır, ekip hazır, stat hazır, taraftarımız hazır. Yarın yine 52 bin kişinin önünde çok güzel bir mücadeleye hazırız" diyerek sözlerini noktaladı.