Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak

05.06.2022 20:03

Seçime sayılı günler kala Galatasaray'da başkan adayı olan Dursun Özbek seçilmesi halinde NEF Stadyumu'nun adını Ali Sami Yen olarak değiştireceğini açıkladı. Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur, sarı-kırmızılılara geçtiğimiz dönem sponsor olmuş ve stadın adı NEF Stadyumu olarak değiştirilmişti.

Seçime sayılı günler kala başkan adaylarından Dursun Özbek'in NEF Stadyumu'nun adını değiştireceği iddiası büyük ses getirdi.

STADIN ADI ALİ SAMİ YEN OLACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Sarı kırmızılıların stadyumunun ismi, Dursun Özbek ve yönetiminin seçilmesi halinde değişecek. Erden Timur'un sponsor olduğu NEF Stadyumu'nun adının Ali Sami Yen olarak güncellenmesi bekleniyor.

Galatasaray'da stadın adı değişiyor! Yeni ismi taraftarları mest edecek
Erden Timur-Dursun Özbek

SEÇİM SONRASINDA RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Galatasaraylıları yeniden havaya sokmak isteyen yönetimin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adını ise NEF Kompleksi olarak değiştirmeyi planladığı belirtildi. Konuyla ilgili seçim sonrasında daha net açıklamaların yapılması bekleniyor.

YORUMLAR
500
'Öğrenci Gözünden Eskişehir' sergisi beğeni topladı 'Öğrenci Gözünden Eskişehir' sergisi beğeni topladı Samsun'un havası bisiklet ve toplu taşımadaki elektrikli araçlarla değişecek Samsun'un havası bisiklet ve toplu taşımadaki elektrikli araçlarla değişecek

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak - Son Dakika


Son Dakika
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 20:06:38. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement