Galatasaray, Strasbourg'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Strasbourg'u 3-1 Yendi

26.07.2025 23:09
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Galatasaray, hazırlık maçında Strasbourg'u 3-1 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.

GALATASARAY, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında konuk ettiği Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında evinde Fransa ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayan mücadeleye Galatasaray; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Gabriel Sara, Ismail Jakobs ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle başladı. Konuk ekip Strasbourg ise; Karl Johnsson, Andrew Omobamidele, Ismael Doukoure, Mathis Amougou, Samir El Mourabet, Maximilano Oyedele, Junior Mwanga, Diego Moreira, Dilane Bakwa, Samuel Amo-Ameyaw ve Sekou Mara ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 8'inci dakikada öne geçti. Ahmed Kutucu'nun yayın gerisine doğru çıkardığı topa Roland Sallai çok uzaklardan bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Golden sonra topun hakimi konuk takım olsa da, Galatasaray savunması Strasbourg'a geçit vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile bitti. Galatasaray ikinci yarıya değişiklikle başladı. Sarı-kırmızılarda oyuna Kaan Ayhan dahil olurken, Mario Lemina kenara geldi. 50'inci dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Gabriel Sara'nın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Kaan Ayhan, kafayla topu arka direğe doğru gönderdi. Gelen topu Barış Alper Yılmaz kafayla tamamlayarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 65'inci dakikasında Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ve Ahmed Kutucu'yu kenara aldı. Bu oyuncuların yerine Buruk; Przemyslaw Frankowski, Arda Ünyay ve Derrick Köhn'ü sahaya sürdü. 69'uncu dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkaran golü buldu. Roland Sallai'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. Karşılaşmanın 75'inci dakikasında sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira, Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Roland Sallai kenara gelirken; Berkan Kutlu, Elias Jelert, Metehan Baltacı ve Leroy Sane oyuna dahil oldu. Okan Buruk, 79'uncu dakikada da Yusuf Demir'i sahaya sürerken, oyundan Barış Alper Yılmaz'ı aldı. 81'inci dakikada Strasbourg, Milos Lukovic'in ayağından bulduğu golle farkı 2'ye düşürdü: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

SON RAKİP LAZIO

Galatasaray, kendi taraftarı önünde çıktığı ilk hazırlık mücadelesinde Strasbourg'u 3-1 yenerek hazırlık maçlarındaki 4'üncü galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce karşılaştığı 1'inci Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2'nci Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, son hazırlık maçında ise 2 Ağustos Cumartesi günü Lazio'yu RAMS Park'ta ağırlayacak.

LEROY SANE İLK KEZ PARÇALIYI GİYDİ

Galatasaray'ın Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı 29 yaşındaki kanat Leroy Sane ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Strasbourg mücadelesine yedek soyunan Alman oyuncu, karşılaşmanın 75'inci dakikasında Roland Sallai'nin yerine oyuna dahil olarak parçalıyı üzerine geçirmiş oldu. 15 dakika süre alan Leroy Sane, etkili hareketleriyle taraftarın büyük beğenisini topladı.

Karşılaşma sonunda Leroy Sane, Galatasaray'da klasik haline gelen maç sonu üçlüsünü çektiren isim oldu.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Leroy Sane, Strasbourg, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Strasbourg'u 3-1 Yendi - Son Dakika

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