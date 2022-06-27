Avusturya'nın Graz kentindeki Merkur Arena'da oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yetişkinler için 15, çocuklar için 10 avro olduğu açıklandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en başarılı futbol kulübü Galatasaray, 9 Temmuz'da hazırlık maçı için Graz'a geliyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Sturm Graz ile hazırlık maçı yapacak - Son Dakika

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