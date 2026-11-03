Galatasaray Stuttgart\'ı 2-0 yendi, Hoeness erken öne geçişe dikkat çekti

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Galatasaray karşısında olağanüstü bir atmosfere rağmen iyi oynadıklarını ancak yakaladıkları net fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek, "Bizim açımızdan acılı bir son oldu. Bu kadar erken öne geçmeleri bizim için iyi olmadı" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hoeness, "İyi bir oyun çıkardık. Olağanüstü bir atmosfere rağmen oyunumuzu sergileyebildik. Ümit vadeden fırsatlarımız oldu. Fırsatları kaçırdık. Direğin yanından geçen şutlarımız oldu. Galatasaray 2 gol kazandı. Bizim açımızdan acılı bir son oldu. Bu kadar erken öne geçmeleri bizim açımızdan iyi olmadı. Ofansif olarak tehlikeli durumlara karşılaştık. Biz de ofansiftik ama sonuca yansımadı. İkinci yarı biz de momentumu değiştirmek için çabaladık. Fırsatlar yakaladık ama soğukkanlılık gösteremedik. Baskı yaptık ama gol olmadığı sürece işe yaramıyor. Takımımı yine de tebrik ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini verdik. Atmosfer de bizim için pozitifti ama sonuç olarak memnun değiliz. Karışık duygularla karşımızdayım" diye konuştu.

"İlk yarıda 2 gol yemek oyunu değiştirdi"

Nerede hata yaptıklarının sorulması üzerine Hoeness, "İlk yarıda 2 gol yemek oyunu değiştirdi. İyi savunma sergileyemedik. En büyük zayıflık anımız oydu. Zayıflıklarımız üzerinde konuşmak istemiyorum. Olağanüstü fırsatlarımız da vardı" ifadelerini kullandı.

"1 gol atsaydık biz övgüler alacaktık"

Son olarak cesur oynadıklarını söyleyen Sebastian Hoeness, "1 gol atsaydık o zaman biz övgüler alacaktık. Burada da yine önümüze bakmamız lazım. Sahada iyi bir kalite ortaya koyduk. Her hücumu savunmak da kolay değil. Tabii ki cesur çıkmak gerekiyor sahaya. Ama o cesaret oyunun devamında da toparlanma fırsatları verdi. Cesaret burada problem değil. Talihsiz bir an oldu, ikinci gol olmasaydı daha iyi olurdu"