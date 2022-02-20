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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

20.02.2022 10:07
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.

Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

Ligde son 14 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Torrent yönetiminde henüz kazanamadı

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.

Muslera ve Kaan Işık oynamayacak

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da yarın kart görmesi durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak - Son Dakika Spor


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