Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray taraftarları, Torreira için özel pankart hazırladı ve aile destek mesajı verdi.

Galatasaraylı taraftarlar, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için özel pankart hazırladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı taraftarlar bu müsabakaya özel pankartlar hazırladı. Taraftarlar, Kuzey tribününde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için açtığı pankartta Torreira ile birlikte annesi ve anneannesi olduğu bir görsel yaparken ayrıca 'Küçük meleklerin ve büyük ailen seninle gurur duyuyor' yazısı yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Doğu Tribününde Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcuların görsellerinin yer aldığı bir pankart daha açtı ve 'Yediden yetmişe bütün aile gurur duyuyor sizlerle!' yazısını ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Etkinlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 20:45:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Galatasaray Taraftarından Torreira'ya Destek Pankartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.