Galatasaray Taraftarından Torreira\'ya Destek Pankartı

Galatasaraylı taraftarlar, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için özel pankart hazırladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı taraftarlar bu müsabakaya özel pankartlar hazırladı. Taraftarlar, Kuzey tribününde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için açtığı pankartta Torreira ile birlikte annesi ve anneannesi olduğu bir görsel yaparken ayrıca 'Küçük meleklerin ve büyük ailen seninle gurur duyuyor' yazısı yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Doğu Tribününde Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcuların görsellerinin yer aldığı bir pankart daha açtı ve 'Yediden yetmişe bütün aile gurur duyuyor sizlerle!' yazısını ekledi. - İSTANBUL