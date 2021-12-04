Galatasaray taraftarını çıldırtan an! Cüneyt Çakır'a benzeri görülmemiş tepki var

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 83. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, VAR uyarısı sonrası kenara gelerek ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu monitörden izledi ve İbrahim'in kafa vuruşu sonrası Berkan'ın topa elle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Bu karar sosyal medyada büyük tepki topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Bahattin Şimşek'e çok sert sözlerle yüklendi.

Altay'la 2-2 berabere kalan Galatasaray'da karşılaşmanın ardından hakem Cüneyt Çakır ve Bahattin Şimşek'e büyük tepki var. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, İzmir ekibi aleyhine verdiği penaltı nedeniyle iki hakeme ateş püskürdü. MONİTÖRDEN İZLEDİ, PENALTIYI VERDİ Karşılaşmanın 83. dakikasında Galatasaray ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası hakem Cüneyt Çakır, VAR tarafından uyarıldı. Kenara gelerek pozisyonu monitörden izleyen Çakır, İbrahim'in kafa vuruşu sonrası Berkan'ın topa elle müdahale ettiğine hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Bamba, Altay'a 2-2'lik beraberliği getirdi. Sosyal medyada penaltı kararıyla çılgına dönen binlerce Galatasaray taraftarı hakem yönetimine ağır ithamlarda bulundu.

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