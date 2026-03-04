Galatasaray taraftarının beğeni yağdırdığı video - Son Dakika
Galatasaray taraftarının beğeni yağdırdığı video

Galatasaray taraftarının beğeni yağdırdığı video
04.03.2026 10:44
04.03.2026 10:44
İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton'un Liverpool'u mağlup etmesi, ezeli rekabette dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Liverpool'un yenilgisinin ardından Everton taraftarlarının galibiyeti kutladığı anlar gündem olurken, sonuç Galatasaray cephesinde de yakından takip edildi.

Premier Lig'de Wolverhampton Wanderers, güçlü rakibi Liverpool'u 2-1 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza attı. Molineux Stadı'nda oynanan mücadelede Wolves, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan üç puanla ayrıldı.

EVERTON TARAFTARLARI KUTLAMA YAPTI

Liverpool'un mağlubiyetinin ardından ezeli rakibi Everton'ın taraftarları sevinç yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Everton taraftarlarının Wolves'un galibiyetini kutladığı görüldü.

GALATASARAY CEPHESİ DE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Öte yandan Liverpool'un aldığı bu yenilgi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray açısından da dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların rakibi olan Liverpool'un ligde aldığı bu sonuç, kritik mücadele öncesi değerlendirmelere konu oldu.

