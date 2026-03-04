Galatasaray taraftarının beğeni yağdırdığı video

Premier Lig'de Wolverhampton Wanderers, güçlü rakibi Liverpool'u 2-1 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza attı. Molineux Stadı'nda oynanan mücadelede Wolves, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan üç puanla ayrıldı.
Liverpool'un mağlubiyetinin ardından ezeli rakibi Everton'ın taraftarları sevinç yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Everton taraftarlarının Wolves'un galibiyetini kutladığı görüldü.
Öte yandan Liverpool'un aldığı bu yenilgi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray açısından da dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların rakibi olan Liverpool'un ligde aldığı bu sonuç, kritik mücadele öncesi değerlendirmelere konu oldu.
