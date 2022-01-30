Süper Lig'de küme düşme hattının yalnızca 3 puan önünde bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde gaza bastı. Bafetimbi Gomis'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana peşinde oldukları Gedson Fernandes transferinde de büyük bir aşama kaydetmişti. Ancak Portekiz'den gelen son haberler moralleri bozdu.
NTV Spor'un aktardığına göre, Portekiz'den Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceği haberi geldi. Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes'in transferi Galatasaray'ın yaşadığı iç istikrarsızlık nedeniyle iptal edilecek. Benfica, Gedson Fernandes için yeni bir çözüm yolu arıyor" ifadelerini kullandı.
Sepulveda daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Benfica arasındaki transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor. Anlaşma sağlanması halinde İstanbul'a gidecek" demişti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu - Son Dakika Spor