Üye Girişi
Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu - Son Dakika

Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu

30.01.2022 23:43

Galatasaray uzun süredir peşinde koştuğu Gedson Fernandes'te tam mutlu sona ulaşacağı aşamada transferin iptal olacağı iddiası gündemde yerini aldı. Portekiz'den gelen haberlere göre sarı-kırmızılılardaki kötü gidişat ve yönetimdeki bazı problemler nedeniyle bu transfer gerçekleşmeyecek.

Süper Lig'de küme düşme hattının yalnızca 3 puan önünde bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde gaza bastı. Bafetimbi Gomis'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana peşinde oldukları Gedson Fernandes transferinde de büyük bir aşama kaydetmişti. Ancak Portekiz'den gelen son haberler moralleri bozdu.

"GEDSON FERANDES İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM YOLU ARANIYOR"

NTV Spor'un aktardığına göre, Portekiz'den Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceği haberi geldi. Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes'in transferi Galatasaray'ın yaşadığı iç istikrarsızlık nedeniyle iptal edilecek. Benfica, Gedson Fernandes için yeni bir çözüm yolu arıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı yerle yeksan oldu! Dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal

GÖRÜŞMELERİN BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

Sepulveda daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Benfica arasındaki transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor. Anlaşma sağlanması halinde İstanbul'a gidecek" demişti.

YORUMLAR
500

Gedson Fernandes, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu - Son Dakika Spor


Şehit yakınına küfrederek büyük tepki çeken İYİ Partili Türkkan, uzun aradan sonra Kılıçdaroğlu'yla yan yana göründü Şehit yakınına küfrederek büyük tepki çeken İYİ Partili Türkkan, uzun aradan sonra Kılıçdaroğlu'yla yan yana göründü         
23:44
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk         
21:57
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29

Son Dakika Haberleri
23:42 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti
23:11 Adalet Bakanlığı'ndaki atamanın ardından kulisler hareketlendi! 4 bakan daha değişebilir
22:39 Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini fena ti'ye aldı!
22:37 Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası
21:57 Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk
21:54 Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler
21:54 Cani adam, kendisini aldattığını iddia ettiği eski eşinin parmaklarını kesti
21:53 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!
20:52 Ali Babacan at üstünde akaryakıt fiyatlarını eleştirdi, Aile Bakanı Yanık'tan yanıt gecikmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 23:50:13. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement