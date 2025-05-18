Galatasaray Taraftarları Bartın'da Coşku Dolu Yürüyüş Yaptı - Son Dakika
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Galatasaray Taraftarları Bartın'da Coşku Dolu Yürüyüş Yaptı

Galatasaray Taraftarları Bartın\'da Coşku Dolu Yürüyüş Yaptı

Bartın'da Galatasaray taraftarları, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın resimleriyle yürüdü, maçı izledi.

18.05.2025 20:16
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Bartın'da Ali Koç Acun Ilıcalı ve Jose Morinho'nun resimlerinin asılı bulunduğu "sarı lacivert renkli tabutla yürüyen Galatasaray taraftarları maçı ise dolan kafelerin çatılarından izledi.

Bartın'da Kayseri maçı öncesi büyük heyecan yaşayan yüzlerce Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Teknik Direktör Jose Morinho'nun resimlerinin bulunduğu tabutla şehir merkezinde yürüdü. Hamam Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na oradan da Şadırvan ve Hükümet Caddeleri'nde tezahürat ve meşaleler eşliğinde yürüyen taraftarlar, maçı izleyecekleri Asma bölgesindeki kafelere kadar polisin güvenlik tedbirleri arasında gitti.

Taraftarlar burada hınca hınç dolan kafelerin kimi önünden kimi ise çatılarından maçı izledi.

İlk yarı art arda gelen 2 golle taraftarların coşkusu katlandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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