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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "3 maç, 9 puanla yolumuza devam ediyoruz. Araya bu galibiyet ile girmek önemliydi. Bundan sonraki hedefimiz hem dinlenmek hem de ayın 4'üne kadar transferleri tamamlamak. Sakatlıklardan dönen oyuncularımızla kadromuz daha net ortaya çıkacak" dedi.

Galatasaray, ligin 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sıcak bir hava, nemin olduğu ve saha zeminin iyi olmadığı bir yer. İki takım da futbol adına seyir zevki yüksek bir oyun ortaya koydu. Rakibimiz cesur oynadı. Önemli bir galibiyet kazandık. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. 3 maç, 9 puanla yolumuza devam ediyoruz. Araya bu galibiyet ile girmek önemliydi. Bundan sonraki hedefimiz hem dinlenmek hem de ayın 4'üne kadar transferleri tamamlamak. Sakatlıklardan dönen oyuncularımızla kadromuz daha net ortaya çıkacak. İnşallah en kısa zamanda en iyi oyuncuları almak için ellerinden geleni yapacaklar. Benim için en önemlisi bu arayı çok iyi bir şekilde değerlendirmek" ifadelerini kullandı.

"Önümüze daha güçlü bakacağız"

Şampiyonlar Ligi'nde istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını anlatan Buruk, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oradaki baskı üzerimizdeydi. 'Şampiyonlar Ligi'ne girmemiz lazım' baskısı vardı. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Orada oynadığımız oyun bize yetmedi. Tekrar toparlanmak önemliydi. 3 günde toparlandık ve buraya geldik. Şampiyonlar Ligi'nde olmak isterdik ama Avrupa Ligi'nde 3 önemli Türk takımı sahneye çıkacak. Bu anlamda baktığımızda aynı yarış bizim için devam edecek. İlk 4 maçın 3'ünü kendi sahamızda oynayacağız. İyi başlayıp iyi değerlendirmek istiyoruz. Sadece dışarıdaki oyuncularımızın değil, içerideki oyuncularımızın da kafa karışıklıkları bittiğinde önümüze daha güçlü bakacağız. Oynamadan hiçbir maç kazanılmaz ama Avrupa Ligi de Beşiktaş, Fenerbahçe ve bizim için çok avantajlı" diye konuştu.

"MR sonucundan sonra açıklayacağız"

İcardi'nin sakatlığı hakkında da konuşan Buruk, "Icardi ile gelmeden konuştum. Topa vururken acı hissetti ama yırtık mı değil mi onu MR'dan sonra göreceğiz. MR sonucundan sonra açıklayacağız. Milli araya gelmesi de aslında bizim için avantaj oldu. En azından aradan sonra durumu iyiyse oynayabilir" dedi. - ADANA