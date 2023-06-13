Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Güler'i övdü - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Güler'i övdü

13.06.2023 22:13

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayın programında Arda Güler hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. Buruk, Arda Güler'in çok büyük bir futbolcu olacağını ve Türkiye'nin en iyi on numarası olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayın programında 2022-2023 sezonuna dair açıklamalarda bulundu.

"ARDA'YI ÇOK BEĞENİYORUM"

Yıldız futbolcu Arda Güler'e övgüler yağdıran Buruk, "Arda Güler'i çok beğeniyorum. Çok büyük futbolcu olacak. Bu sene belli bölümden sonra oynadı. Uzun süre oynamadı. Herkes Arda Güler'i seyretmek istedi. Arda Güler oynadığında insanların maça ilgisi artıyor. Ne olacak, nasıl yapacak. Çok beğeniyorum. Hep söylüyorum, yurt dışında da kiminle konuşsak, hangi oyuncu deseler burada Arda Güler çok öne çıkıyor. Milli takım için, Fenerbahçe için çok önemli. Fenerbahçe'nin kadrosunu yazdığınız zaman belki de birinci sırada yazılacak isim Arda Güler. Çok güvenilmedi, biraz geç oldu. Hem taraftar, hem medya o kadar bastırdı ki oynatılmaya mecbur kalındı. Oynayınca da etkiledi'' dedi.

''TÜRKİYE'NİN EN İYİ ON NUMARASI''

Genç yıldızın yeteneklerine de değinen Buruk, ''Ben çalışmadım Arda Güler ile. Benim oyuncum olsa, beraber olsa daha iyi yorum yaparım. Arda Güler'i herkes ister. Oyunu bu kadar değiştirebilecek bir oyuncu. Şutu, pası, son pası var. Biraz fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyor. Yaşı daha çok küçük. Her şeyi gelişecek. Klas bir oyuncu. Son yıllarda böylesini az görüyoruz. Çok değerli bir isim. Mevkisel olarak, 10 numara olarak Türkiye'nin en iyisi Arda Güler" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Güler'i övdü - Son Dakika


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