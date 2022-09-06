Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor

06.09.2022 00:10
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor

Nefes kesen maçta Gaziantep FK'yi yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek takımdan kimsenin ayrılmayacağını ifade etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken, Icardi ve Kaan Ayhan transferine de değindi.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Okan Buruk transferler için yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor Belki 1-2 kişi daha katabilirsek tabii ki rekabet oluşturmak istiyoruz. Sacha Boey ya da şu an oynayan oyuncularımızdan herhangi biriyle yollarımızı ayırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"HAKEM ÇOK KÖTÜ BİR MAÇ YÖNETTİ"

"Yaşar Kemal Uğurlu çok kötü bir maç yönetti. Aslında pazartesi gecesi tek maç. İnsanlar güzel bir maç izlemek istiyor. Bir kere bu kadar çok vakit geçirilmesi ve buna izin verilmesi... Hakem çok kötü bir maç yönetti. Bu kadar oyunu yavaşlatma, bu kadar izin verme. Burada Günay'ı suçlamıyorum. Burada maçın hakeminin bunu yönetmesi gerekiyor. Yönetemiyorsanız, bu tür maçlara çıkmayacaksınız ya da atanmayacak. Bu seviyede değiller demek. Verilen kararlar, yanlış görürsün, iyi niyet, kötü niyet orada bir sürü şey arıyoruz ama biraz maçı oynatmaya çalışsalar daha iyi olacaktı.

"TARAFTARIMIZ İNANILMAZ BİR DESTEK VERDİ"

Oyuna gelirsek, maçın başında top bizdeydi, rakip sahada oynadık. Sürpriz bir gol yedik. Arkadan golü bulduk. Yine oyuna hükmettik. Beni asıl mutlu eden, 45. dakikada 10 kişi kalan takım geride kalan dakikada, oyuna hükmetti, rakip sahada oynadı, baskı yaptı, pozisyona girdi... Bu benim için çok değerli, çok önemli. Taraftarımız inanılmaz bir destek verdi.

"GEÇEN HAFTA ÇOK NET POZİSYONLAR KAÇIRDIK"

Yeni oluşan bir takım. Transferler geliyor, eklemek istiyoruz. Onun çabası var. Gelecekler var. Çok zor bir süreç takımı oluşturmak için. Sonradan gelenler var. Bu bölümde 10 puan... Benim üzüldüğüm Giresun maçı, orada kaybettiğimiz 3 puan en büyük hataydı. Geçen hafta çok net pozisyonlar kaçırdık. Bu hafta kazandık.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor - Son Dakika


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