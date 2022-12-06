"Ronaldo gelmiyor mu?" sorusunu cevaplayan Okan Buruk'un yanıtı salonu kahkahaya boğdu - Son Dakika
Üye Girişi

"Ronaldo gelmiyor mu?" sorusunu cevaplayan Okan Buruk'un yanıtı salonu kahkahaya boğdu

06.12.2022 09:07

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GSTV'de soruları cevapladı. İkinci Başkan Metin Öztürk'ün, "Ronaldo gelmiyor mu?" sorusuna tecrübeli hocanın, "Maçı var, gelemiyor başkanım" demesi salano kahkahaya boğdu.

Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın Ronaldo ile ilgili gelen bir soru üzerine verdiği yanıt ise keyifli anlar ortaya çıkardı.

"MAÇI VAR, GELEMİYOR"

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün "Ronaldo geliyor mu?" sorusuna Okan Buruk'un"Maçı var, gelemiyor başkanım. Benim size sormam lazım, siz bana soruyorsunuz" yanıtını vermesi salonu kahkahaya boğdu.

"OĞLUM SEÇİMLERDE OY SAYDI"

Okan Buruk ayrıca Galatasaray'a teknik direktör olmasına ilişkin ise, "Benim beklentimden çok oğlumun beklentisi vardı. Hep bekledi. Seçimlerde oy saydı. Onun için çok önemli. Onun da en büyük aşkı Galatasaray. Oğlumun mutlu olması, benim iki kat motivasyonumu arttırıyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
500
Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarını üzecek Mauro Icardi açıklaması: Sahalara dönüşü 3-4 haftayı bulacak Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarını üzecek Mauro Icardi açıklaması: Sahalara dönüşü 3-4 haftayı bulacak

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Ronaldo gelmiyor mu?' sorusunu cevaplayan Okan Buruk'un yanıtı salonu kahkahaya boğdu - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Dünya Kupası'nda tepki toplayan dans! Brezilya'nın hocasına eleştiri oklarının hedefi oldu
10:18 Altın Kelebek'teki konuşması sebebiyle herkesin linç ettiği Pınar Deniz'e Haluk Levent destek çıktı
10:07 Efsane futbolcudan Katar'da inanılmaz hareket! Stat çıkışı Youtuber'ın suratına tekme attı
10:00 Ender Saraç boşanıyor mu? Eşi Benan Saraç paylaşımda çok sert sözler söyledi
09:55 Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı gündem olan AK Partili Külünk, 1.5 yıl sonra konuştu: Ben değilim
09:31 Yer Bilimci Naci Görür'den kritik İstanbul depremi uyarısı: Türkiye'de hiçbir kurum depreme hazır değil
09:29 3 ay önce yeni bir aşka yelken açan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı
09:27 İlkay Gündoğan'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'da deprem etkisi yaratacak
09:23 Alevler içinde kalan evi üst katın camından sarkarak izledi
16:59 TOKİ'den "Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" haberlerine yalanlama: Art niyetli girişim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 11:11:39. #1.11#
SON DAKİKA: "Ronaldo gelmiyor mu?" sorusunu cevaplayan Okan Buruk'un yanıtı salonu kahkahaya boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement