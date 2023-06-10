Süper Lig şampiyonu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geride bırakılan sezonu değerlendirerek açıklamalarda bulundu.
Ezeli rakipleri hakkında konuşan Buruk, "Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı başarısız olarak görmüyorum çünkü şampiyonluk puanları topladılar. Biz olağanüstü bir seviyeye ulaştığımız için şampiyon olduk" dedi.
Öte yandan Süper Lig devlerinin oyuncularını da değerlendiren 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'den Arda ve Ferdi lig kalitesinin üstünde oyuncular. Beşiktaş'ta Cenk ve Gedson çok iyi oyuncular. Trabzonspor kötü bir sezon geçirdi, oradan çok fazla oyuncu sayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum - Son Dakika