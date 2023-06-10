Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum

10.06.2023 00:11

Süper Lig şampiyonu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ezeli rakipleri hakkında konuşarak, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı başarısız olarak görmediğini belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe'den Arda ve Ferdi ile Beşiktaş'tan Cenk ve Gedson'un çok iyi oyuncular olduğunu söyledi..

Süper Lig şampiyonu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geride bırakılan sezonu değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

"RAKİPLERİMİZİN HAKKINI VERMEK İSTİYORUM"

Ezeli rakipleri hakkında konuşan Buruk, "Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı başarısız olarak görmüyorum çünkü şampiyonluk puanları topladılar. Biz olağanüstü bir seviyeye ulaştığımız için şampiyon olduk" dedi.

"ARDA VE FERDİ LİGİN ÜSTÜNDE"

Öte yandan Süper Lig devlerinin oyuncularını da değerlendiren 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'den Arda ve Ferdi lig kalitesinin üstünde oyuncular. Beşiktaş'ta Cenk ve Gedson çok iyi oyuncular. Trabzonspor kötü bir sezon geçirdi, oradan çok fazla oyuncu sayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan atanması Borsa İstanbul'u yükseltti
00:04 Borsada Mehmet Şimşek etkisi! BIST 100 endeksi rekor kırdı
00:04 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum
00:00 Güzel şeyler de oluyor! "Onlar kötü değil biz daha iyiydik" diyen Okan Buruk, ezeli rakiplerinin hakkını verdi
23:28 Bakan Mehmet Şimşek, yeni atanan Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum
23:24 Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum
23:09 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
23:04 Yöneticiler birbirine girdi! Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
22:58 Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan, Rabona hareketinin kralı Ricardo Quaresma'ya ders
22:54 Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya 'Rabona'nın tarihsel gelişimini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 00:24:36. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement