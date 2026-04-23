Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerinin askıya alındığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübe ait ABD merkezli X sosyal medya platformundan başkan Dursun Özbek imzalı açıklamada, şöyle denildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır."
Son Dakika › Spor › Galatasaray TFF İlişkisini Askıya Aldı - Son Dakika
