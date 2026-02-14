Galatasaray, Tokat'ı 3-2 Geçti

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig Yarı Final C Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Tokat Belediyespor'u 3-2 yendi.
Çorum Yeni Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk seti, Tokat Belediyespor'un 25-23'lük üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray'ın ikinci ve üçüncü setleri 25-18'lik skorlarla kazanmasının ardından Tokat Belediyespor, dördüncü seti 25-19 önde tamamlayarak durumu 2-2'ye getirdi.
Beşinci seti 15-12'lik skorla alan Galatasaray, karşılaşmayı da 3-2 kazandı.
Karşılaşmayı Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da izledi.
