Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yendi! - Son Dakika
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Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yendi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Tottenham'ı sahasında 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

07.11.2024 23:00
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UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Mertens, sağ taraftan kullandığı kornerde topu ceza yayı gerisindeki Yunus Akgün'e gönderdi. Yunus'un gelişine sert vuruşu savunmadan da sekerek sağ kale direğinin hemen yanından auta gitti.

56. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper'in son çizgiye inmeden arka direğe yerden ortasında Osimhen'in altıpas üzerindeki vuruşunu kaleci Forster çizgi üzerinden çıkardı.

61. dakikada Barış Alper'in ceza sahası önü sağ çaprazından sert şutunu kaleci Forster çeldi. Tottenham savunması dönen topa Torreira'nın vurmasına izin vermeden araya girdi.

69. dakikada Porro'nun ceza sahası sağ çaprazından son çizgiye inerek ön direğe ortaladığı meşin yuvarlağı Solanke topukla filelere yolladı. 3-2

76. dakikada orta sahadan çalımlarla ilerleyen Ziyech'in ara pasında ceza sahası içi sol tarafındaki Icardi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden çektiği şut ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli olmadı.

Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabirel Sara (Berkan Kutlu dk. 85), Yunus Akgün (Elias Jelert dk. 80), Dries Mertens (Hakim Ziyech dk. 73), Victor Osimhen (Kerem Demirbay dk. 80), Mauro Icardi (Michy Batshuayi dk. 85)

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Tottenham: Fraser Forster, Pedrp Porro, Radu Draguşin, Ben Davies, Archie Gray, Yves Bissouma, James Maddison (Pape Sarr dk. 66), Lucas Bergvall (Dominic Solanke dk. 66), Brennan Johnson (Rodrigo Bentancur dk. 46), Heung-Min Son (Dejan Kulusevski dk. 46), William Lankshear

Yedekler: Guglielmo Vicario, Brandon Austin, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur, Alfie Dorrington, Dante Cassanova, Callum Olusesi, Luca Williams-Barnett

Teknik Direktör: Ange Postecoglou

Goller: Yunus Akgün (dk. 6), Victor Osimhen (dk. 31 ve 39) (Galatasaray), William Lankshear (dk. 18), Dominic Solanke (dk. 69) (Tottenham)

Kırmızı kart: William Lankshear (dk. 60) (Tottenham)

Sarı kartlar: Mertens, Gabriel Sara, Lucas Torreira (Galatasaray), Radu Draguşin, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur (Tottenham) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Victor Osimhen, Yunus Akgün, Galatasaray, Tottenham, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yendi! - Son Dakika

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