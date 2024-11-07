Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yendi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Osimhen ve Yunus Akgün golleriyle öne geçti, Lankshear ve Solanke'nin golleriyle mücadeleyi sürdürse de sahadan galip ayrıldı.

07.11.2024 23:16
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Sara (Dk. 85 Berkan Kutlu), Torreira, Yunus Akgün (Dk. 80 Jelert), Mertens (Dk. 73 Ziyech), Icardi (Dk. 85 Batshuayi), Osimhen (Dk. 80 Kerem Demirbay)

Tottenham: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall (Dk. 66 Solanke), Bissouma, Maddison (Dk. 65 Sarr), Johnson (Dk. 46 Bentancur), Son (Dk. 46 Kulusevski), Lankshear

Goller: Dk. 6 Yunus Akgün, Dk. 31 ve 39 Osimhen (Galatasaray), Dk. 18 Lankshear, Dk. 69 Solanke (Tottenham)

Kırımızı kart: Dk. 60 Lankshear (Tottenham)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mertens, Dk. 54 Sara, Dk. 90+6 Torreira (Galatasaray), Dk. 32 Draguşin, Dk. 48 Kulusevski, Dk. 60 Bissouma, Dk. 90+3 Bentancur (Tottenham)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

46. dakikada Mertens'in pasında topla buluşan Icardi'nin şutunda, top üstten auta çıktı.

48. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Forster, boşa çıktı. Ceza sahasında kalan top sonrasında karambol oluştu. Abdülkerim'in 2, Icardi'nin de bir şutunda, Tottenham savunması meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

52. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, penaltı noktası civarından kafa vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz, içeriye doğru topu çevirdi. Osimhen'in şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Tottenham savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün'ün şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı çeldi.

69. dakikada Tottenham farkı 1'e indirdi. Kulusevski'nin pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Porro'nun ön direğe gönderdiği topu Solanke, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 3-2

Müsabaka, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yendi - Son Dakika

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