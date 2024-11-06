Galatasaray Tottenham'la Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaşıyor - Son Dakika
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Galatasaray Tottenham'la Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaşıyor

Galatasaray Tottenham\'la Şampiyonlar Ligi\'nde Karşılaşıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'la ilk kez karşılaşacak. Muslera geri döndü.

06.11.2024 13:45
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta İngiliz takımı Tottenham ile karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılılar, 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Tottenham ise 3 galibiyetle 2. sırada bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 322. RANDEVU

Galatasaray, Tottenham karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 322. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 115 galibiyet, 121 kez mağlubiyet ve 85 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 438 gol atarken, kalesinde 482 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 98. MAÇ

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla yapan turnuvada 97 maç oynadı. Cimbom geride kalan karşılaşmalarda 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 155 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 125 gole engel olamadı.

TOTTENHAM İLE İLK MAÇ

İki takım, yarın oynayacakları maçla birlikte Avrupa kupalarında ilk kez rakip olacak. Aslan ayrıca İngiliz ekipleri Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ile 23 kez oynadı ve 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

MUSLERA SAHADA

Galatasaray'da Kaptan Fernando Muslera, Tottenham maçıyla kalesine geçecek. Muslera, bu sezon Young Boys ile oynanan rövanş müsabakasında gördüğü kırmızı karttan dolayı 3 maç men cezası almıştı. Uruguaylı eldiven, bu cezasından dolayı PAOK, RFS ve Eflsborg maçlarında oynayamadı.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Senegalli sol bek Ismail Jakobs kadroda olmayacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın, Tottenham karşısına Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'i ile çıkması bekleniyor.

LAWRENCE VISSER YÖNETECEK

Galatasaray - Tottenham arasında oynanacak maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ile Thibaud Nijssen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Simon Bourdeaud'hui olacak. VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da da Jan Boterberg görev alacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Tottenham'la Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaşıyor - Son Dakika

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