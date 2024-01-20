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Galatasaray Trabzon'a geldi

Galatasaray, Trabzonspor ile yapacağı maç için Trabzon'a geldi. Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlar tarafından karşılandı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgi verirken, şampiyonluk yarışıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve bazı futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Galatasaray Trabzon\'a geldi
20.01.2024 - 19:45,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, gazetecilerin, Icardi'nin sağlık durumunu sorması üzerine, "Yener hocaya sormak lazım. Keyfi yerinde, inşallah oynar ama Yener hoca herhalde yarın akşam karar verecek. Şu anda yüzde 50'ye 50." yanıtını verdi.

Öztürk, Fenerbahçe ile sürdürülen şampiyonluk yarışına ilişkin, "Kafa kafaya gidiyor. Böyle olması daha iyi bence, hepimize heyecan veren bir yarış gidiyor. Galatasaray yine şampiyon olur. Okan hoca ve ekibi bizi mahcup etmiyor." dedi.

Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanı Muslera, Icardi ve Mertens'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Bazı futbolcular, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı. Sarı-kırmızılı kafile, daha sonra kampa gireceği otele hareket etti.

Kaynak: AA
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