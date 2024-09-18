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Galatasaray Transfer Harcamalarını Açıkladı

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İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın transferde 34.2 milyon Euro harcadığını duyurdu.

18.09.2024 19:26
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- İbrahim Hatipoğlu: "Transferde 34.2 milyon Euro harcadık"

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu:

"Bonservis ve kira gelirleri toplamı 30 milyon 350 bin Euro"

"Takımımızın toplam maaş ücreti 45.9 milyon Euro"

"Bu yıl 25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldızımız için mücadele ediyoruz"

"Avrupa Ligi'nde başarılı olacak kadromuz var"

İSTANBUL - Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer döneminde 34.2 milyon Euro harcadıklarını, 30 milyon 350 Euro da gelir elde ettiklerini söyledi.

Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıda Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, futboldaki transferlerle ilgili konuştu.

Futbol takımına 6 yabancı, 1 de 19 yaşında genç futbolcu transfer ettiklerini hatırlatan Hatipoğlu, "Toplam harcamış olduğumuz bonservis bedeli 34.2 milyon Euro, 4 yıla yayılmış ödemelerle. Bu yıl elde ettiğimiz giden oyuncular bonservis ve kira gelirleri toplamı 30 milyon 350 bin Euro. Toplam harcamalarımızda kulübe oluşan yük, 3 milyon 850 bin Euro. Bu oyuncular için ödediğimiz sabit maaş ücretleri, sezon sonu mayıs ayı itibarıyla Galatasaray'ın futbolcularına ödediği sabit maaş ücreti 50 milyon Euro iken şu andaki takımımızın toplam maaş ücreti 45.9 milyon Euro. 4 milyon Euro'ya yakın maaşlarda tasarruf sağlanmıştır. Gelen oyuncularımızın yaş ortalaması 24.7. Bu oyunculara harcamış olduğumuz bonservis bedellerinde tamamında ileride daha fazla bedellere satılarak kulübümüz için gelir konusu olmaya adaydır. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nden elenmeden önce bu transferlerin 3'ünü gerçekleştirdik. 3 transferlerimizi elendikten sonra giden oyunculara bağlı olarak gerçekleştirdik. Şampiyonlar Ligi'nden elendik, hepimiz için üzüntü vericiydi. Yeni statüsüyle Avrupa Ligi de Galatasaray için önemli bir fırsat. Bu yıl 25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldızımız için mücadele ediyoruz. Bu şampiyonluğa yürekten inanıyoruz. Avrupa Ligi'nde başarılı olacak kadromuz var. Sonuna kadar gideceğiz ve final oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Transfer Harcamalarını Açıkladı
Kaynak: İHA

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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