Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Şampiyonluğunu İlan Edebilir - Son Dakika
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Şampiyonluğunu İlan Edebilir

Galatasaray, Trendyol Süper Lig\'de Şampiyonluğunu İlan Edebilir

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Sarı-kırmızılı ekip, liderlik koltuğunda bulunurken en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor. Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesi için 36. haftada VavaCars Fatih Karagümrük maçını kazanması ve Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. Galatasaray, bu sezonu şampiyon tamamlaması durumunda 24. kez zafer turu atacak ve beşinci yıldızı kazanacak.

10.05.2024 11:05
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı. Galatasaray, ligin kalan bölümünde sırasıyla deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, iç sahada Fenerbahçe ve dışarıda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ise içeride Mondihome Kayserispor, deplasmanda Galatasaray, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, ligin 36. haftasında Fatih Karagümrük müsabakasıyla şampiyonluğunu garantileyebilir. Sarı-kırmızılı ekip, 12 Mayıs Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçı kazanması durumunda, şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Puan farkı korunarak veya kapanarak geçilmesi durumunda şampiyonluk heyecan son 2 haftaya taşınacak. O zaman da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 37. haftada RAMS Park'ta yapılacak derbi, düğümün çözülmesi için kritik önem kazanacak.

Ligde 23. şampiyonlukla rakipsiz

Galatasaray, 65 sezonu geride kalan Süper Lig'de 23 kez şampiyonluğa ulaştı.

Ligde en fazla zafere ulaşan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 4 şampiyonluk önünde bulunuyor.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, bu sezonu da şampiyon tamamlaması durumunda 24. kez zafer turu atacak. "Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kalacak.

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

SezonŞampiyonTeknik Direktör
1961-62GalatasarayGündüz Kılıç
1962-63GalatasarayGündüz Kılıç
1968-69GalatasarayToma Kaleperovic
1970-71GalatasarayBrian Birch
1971-72GalatasarayBrian Birch
1972-73GalatasarayBrian Birch
1986-87GalatasarayJupp Derwall
1987-88GalatasarayMustafa Denizli
1992-93GalatasarayKarl Heinz Feldkamp
1993-94GalatasarayRainer Hollmann
1996-97GalatasarayFatih Terim
1997-98GalatasarayFatih Terim
1998-99GalatasarayFatih Terim
1999-00GalatasarayFatih Terim
2001-02GalatasarayMircea Lucescu
2005-06GalatasarayErik Gerets
2007-08GalatasarayCevat Güler
2011-12GalatasarayFatih Terim
2012-13GalatasarayFatih Terim
2014-15GalatasarayHamza Hamzaoğlu
2017-18GalatasarayFatih Terim
2018-19GalatasarayFatih Terim
2022-23GalatasarayOkan Buruk

Kaynak: AA

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