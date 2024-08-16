Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçına 4 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçına 4 değişiklikle çıktı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre TÜMOSAN Konyaspor maçında 4 değişiklik yaptı. Karşılaşmaya Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile başladı.

16.08.2024 22:16
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Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçı ilk 11'ine göre bu maçta Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay ve Ziyech'in yerine Nelsson, Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Kerem Aktürkoğlu'nu tercih etti.

Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ziyech, Jelert, Yusuf Demir, Batshuayı, Efe Akman, Metehan Baltacı görev bekledi.

Konyaspor'da iki değişiklik

Konyaspor ise Kasımpaşa maçı 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Teknik direktör Ali Çamdalı, Ufuk Akyol ve Damjanovic'in yerine Oğulcan Ülgün ile Aleksic'i ilk 11'de tercih etti.

Yeşil beyazlılar Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan ve Umut Nayir, 11'i ile sahaya çıktı.

Bu arada MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadının tamamına yakınının dolduğu görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçına 4 değişiklikle çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçına 4 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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