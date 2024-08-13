Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla 16 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.
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