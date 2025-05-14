Galatasaray, Türkiye Kupası Şampiyonu

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez zafere ulaştı.

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü.

Kupa zaferinin ardından Galatasaraylı oyuncular ve taraftarla büyük bir sevinç yaşadı. Hakem Cihan Aydın'ın maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Sarı-kırmızı taraftarların olduğu tribünlere doğru giden Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. - GAZİANTEP