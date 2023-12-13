Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi\'nde yoluna devam edecek

Bu sezon Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray, bu turnuvada son olarak 2021-2022 sezonunda mücadele etti ve son 16 turunda elendi. Sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa Ligi'nde daha önce 92 karşılaşmaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelirken, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, grubunu 3. bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Cimbom, play-off turunda Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan bir ekiple karşılaşacak. Play-off turunda müsabakalar, 15-22 Şubat'ta oynanacak ve turu geçen ekip son 16 turuna kalacak.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan başladı

Bu sezon Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan Galatasaray, 2. turda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaştı ve 1-0 ve 2-2'lik skorlarla tur atladı. Sarı-kırmızılılar, 3. turda Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Aslan bu turda da 3-0 ve 1-0'lık skorlarla rakibini geçti. Cimbom, play-off turunda ise Norveç takımı Molde'yi 3-2 ve 2-1'lik skorla eleyerek adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar grupta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı ve grubunu 3. sırada tamamladı.

22 gol, 12 farklı futbolcudan geldi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında ve elemelerinde bu sezon rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu golleri 12 farklı futbolcu kaydetti. Aslan'da; Mauro Icardi 5, Kerem Aktürkoğlu 3, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu 2'şer, Sergio Oliveira, Angelino, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Tete, Sacha Boey ve Fredrik Midtsjö 1'er gol kaydetti.

Cimbom, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi'nde 92 maça çıktı

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 92 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı. Aslan bu müsabakalarda 142 gol atarken, kalesinde ise 113 gol gördü.

En son 2021-2022 sezonunda yer aldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak 2021-2022 sezonunda mücadele etti. O sezon play-off'lardan gruplara kalan Galatasaray; Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile birlikte yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla lider tamamladı. O sezon direkt son 16 turuna kalan Aslan, İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti. İlk maçta Camp Nou'da 0-0 berabere kalan Cimbom, İstanbul'da öne geçmesine rağmen rakibine 2-1'lik skorla yenildi ve elendi.

Galatasaray, eski adıyla UEFA Kupası'nı 17 Mayıs 2000 tarihinde Parken Stadyumu'nda oynanan finalde İngiliz ekibi Arsenal'ı penaltılarla geçerek kazanmıştı. - İSTANBUL