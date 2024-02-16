Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag\'ı yendi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi.
Sarı-kırmızılılar, Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının olduğu A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. "Cimbom" topladığı 5 puanla üçüncü oldu ve yoluna "Kupa 2"de devam etme hakkı kazandı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına play-off turunda Sparta Prag karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 galip geldi. Galatasaray, 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak rövanş maçı öncesinde avantaj yakaladı.
Avrupa Ligi'ndeki iyi performans devam ediyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 13 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.
2021-2022 sezonunda "Kupa 2"de mücadele eden sarı-kırmızılı takım, elemelerde İskoç takımı St. Johnstone ile Danimarka temsilcisi Randers'i geçti. Grup aşamasında İtalya'nın Lazio, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, namağlup lider olarak tur atladı.
Son 16 turunda İspanya'nın dünyaca ünlü takımı Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar turnuvaya veda etti. "Cimbom" 2021-2022 sezonundaki tek yenilgisini son maçta Barcelona karşısında yaşadı.
Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maça çıkan Galatasaray, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 16 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 12 maçta gösterdiği performans alkış alan Galatasaray, bu sezon da Sparta Prag galibiyetiyle kaldığı yerden devam etti.
Avrupa Ligi'nde galibiyet sayısı önde
Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 93 maça çıktı.
1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı.
Rakip fileleri 145 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 115 gol gördü.
Son 25 Avrupa maçında 4 kez kaybetti
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 25 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu.
2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 13'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 25 maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
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